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На зерновозе, потом пешком: у границы с Молдовой поймали мужчин с Харьковщины

Общество 12:26   10.07.2024
Виктория Яковенко
На зерновозе, потом пешком: у границы с Молдовой поймали мужчин с Харьковщины Фото: ГПСУ

Вчера, 9 июля, на рассвете пограничники Подольского отряда у границы с Молдовой поймали 23 уклониста.

Выяснилось, что 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей действовали по указаниям админа Telegram-канала. За свою помощь он получил от каждого от 5 до 16 тысяч долларов. Полную стоимость поездки нарушители заплатили сразу на криптокошелек, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Туристов к приграничью на зерновозе подвез приспешник организатора, откуда они пешком отправились на госграницу», — добавили пограничники.

Круг причастных лиц устанавливается. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На нарушителей составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела будет рассматривать суд.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 9 июля, на рассвете пограничники Подольского отряда у границы с Молдовой поймали 23 уклониста.".