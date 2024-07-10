На зерновозе, потом пешком: у границы с Молдовой поймали мужчин с Харьковщины
Вчера, 9 июля, на рассвете пограничники Подольского отряда у границы с Молдовой поймали 23 уклониста.
Выяснилось, что 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей действовали по указаниям админа Telegram-канала. За свою помощь он получил от каждого от 5 до 16 тысяч долларов. Полную стоимость поездки нарушители заплатили сразу на криптокошелек, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Туристов к приграничью на зерновозе подвез приспешник организатора, откуда они пешком отправились на госграницу», — добавили пограничники.
Круг причастных лиц устанавливается. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На нарушителей составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела будет рассматривать суд.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, молдова, пограничники, поймали, уклонисты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 9 июля, на рассвете пограничники Подольского отряда у границы с Молдовой поймали 23 уклониста.".