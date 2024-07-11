Газове родовище продають на півдні Харківщини
Державна служба геології та надр України оголосила торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища, розташованого на межі Харківщини та Полтавщини, повідомляє ХАЦ.
Там планують видобуток газу, стартова вартість родовища – 313 мільйонів гривень.
Про це стало відомо із сайту “Prozorro. Продажі”.
Західно-Мажарівська площа розташована на території Полтавського району Полтавської області та Красноградського району Харківської області на відстані 16 км на південь від селища Машівка.
Дозвіл, який продається зараз, стосується геологічного вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислової розробки родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Термін дії дозволу – 20 років.
Стартова ціна 313,8 млн грн. Розмір гарантійного внеску для участі в торгах 62,7 млн грн.
Аукціон відбудеться 24 вересня.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, месторождение, торги, харківщина, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 19:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державна служба геології та надр України оголосила торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища, розташованого на межі Харківщини та Полтавщини, повідомляє ХАЦ.".