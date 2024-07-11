Газовое месторождение продают на юге Харьковщины

Государственная служба геологии и недр Украины объявила торги по продаже спецразрешения на пользование недрами месторождения, расположенного на границе Харьковщины и Полтавщины, сообщает ХАЦ.

Там планируется добыча газа, стартовая стоимость месторождения – 313 миллионов гривен.

Об этом стало известно с сайта «Prozorro. Продажі».

Западно-Мажаровская площадь расположена на территории Полтавского района Полтавской области и Красноградского района Харьковской области в 16 км к югу от поселка Машевка.

Продаваемое разрешение позволяет геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки месторождения с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок действия разрешения – 20 лет.

Стартовая цена 313,8 млн. грн. Размер гарантийного взноса для участия в торгах 62,7 млн. грн.

Аукцион пройдет 24 сентября.