Газовое месторождение продают на юге Харьковщины
Государственная служба геологии и недр Украины объявила торги по продаже спецразрешения на пользование недрами месторождения, расположенного на границе Харьковщины и Полтавщины, сообщает ХАЦ.
Там планируется добыча газа, стартовая стоимость месторождения – 313 миллионов гривен.
Об этом стало известно с сайта «Prozorro. Продажі».
Западно-Мажаровская площадь расположена на территории Полтавского района Полтавской области и Красноградского района Харьковской области в 16 км к югу от поселка Машевка.
Продаваемое разрешение позволяет геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки месторождения с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок действия разрешения – 20 лет.
Стартовая цена 313,8 млн. грн. Размер гарантийного взноса для участия в торгах 62,7 млн. грн.
Аукцион пройдет 24 сентября.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, месторождение, торги, харьковщина, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 19:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная служба геологии и недр Украины объявила торги по продаже спецразрешения на пользование недрами месторождения, расположенного на границе Харьковщины и Полтавщины, сообщает ХАЦ.".