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Газовое месторождение продают на юге Харьковщины

Общество 19:19   11.07.2024
Оксана Якушко
Газовое месторождение продают на юге Харьковщины Фото: ХАЦ

Государственная служба геологии и недр Украины объявила торги по продаже спецразрешения на пользование недрами месторождения, расположенного на границе Харьковщины и Полтавщины, сообщает ХАЦ.

Там планируется добыча газа, стартовая стоимость месторождения – 313 миллионов гривен.

Об этом стало известно с сайта «Prozorro. Продажі».

Западно-Мажаровская площадь расположена на территории Полтавского района Полтавской области и Красноградского района Харьковской области в 16 км к югу от поселка Машевка.

Продаваемое разрешение позволяет геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки месторождения с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок действия разрешения – 20 лет.

Стартовая цена 313,8 млн. грн. Размер гарантийного взноса для участия в торгах 62,7 млн. грн.

Аукцион пройдет 24 сентября.

ФОТО: ХАЦ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 19:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная служба геологии и недр Украины объявила торги по продаже спецразрешения на пользование недрами месторождения, расположенного на границе Харьковщины и Полтавщины, сообщает ХАЦ.".