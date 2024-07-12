Що ускладнює відновлювати енергетику Харківщини, повідомив Синєгубов
На Харківщині продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Обговорити енергетичну безпеку регіону та найближчі плани щодо відновлення інфраструктури приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми вже отримали державну субвенцію 2,5 мільярди, з них 2 мільярди — це для підготовки міста Харкова, 500 мільйонів для підготовки трьох населених пунктів — Пісочин, Солоницівка і Слобожанське. Це ті безпосередньо населені пункти, які отримують теплоносії з ТЕЦ-5 та Зміївської ТЕС. Триває відновлення об‘єктів», – поінформував Синєгубов.
У пріоритеті наразі – відновити та захистити підстанції, сказав Синєгубов. За його словами, є і проблемні питання, які виникають через дії ворога. Зокрема, одна з тривог в регіоні тривала 36 годин підряд. Це ускладнює будівельникам працювати.
«Однак продовжуємо виконувати поставлені завдання», – підкреслили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 09:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Обговорити енергетичну безпеку регіону та найближчі плани щодо відновлення інфраструктури приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".