Что усложняет восстанавливать энергетику Харьковщины, сообщил Синегубов

На Харьковщине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Обсудить энергетическую безопасность региона и ближайшие планы восстановления инфраструктуры приехал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы уже получили государственную субвенцию 2,5 миллиарда, из них 2 миллиарда – это для подготовки города Харькова, 500 миллионов для подготовки трех населенных пунктов – Песочин, Солоницевка и Слобожанское. Это непосредственно населенные пункты, которые получают теплоносители из ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС. Идет восстановление объектов», — проинформировал Синегубов.

В приоритете — восстановить и защитить подстанции, сказал Синегубов. По его словам, есть и проблемные вопросы, возникающие из-за действий врага. В частности, одна из тревог в регионе продолжалась 36 часов подряд. Это усложняет строителям работать.

«Однако продолжаем выполнять поставленные задачи», — подчеркнули в ХОВА.