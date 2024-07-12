Что усложняет восстанавливать энергетику Харьковщины, сообщил Синегубов
На Харьковщине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Обсудить энергетическую безопасность региона и ближайшие планы восстановления инфраструктуры приехал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы уже получили государственную субвенцию 2,5 миллиарда, из них 2 миллиарда – это для подготовки города Харькова, 500 миллионов для подготовки трех населенных пунктов – Песочин, Солоницевка и Слобожанское. Это непосредственно населенные пункты, которые получают теплоносители из ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС. Идет восстановление объектов», — проинформировал Синегубов.
В приоритете — восстановить и защитить подстанции, сказал Синегубов. По его словам, есть и проблемные вопросы, возникающие из-за действий врага. В частности, одна из тревог в регионе продолжалась 36 часов подряд. Это усложняет строителям работать.
«Однако продолжаем выполнять поставленные задачи», — подчеркнули в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отопительный, сезон, синегубов, харьковщина, хова, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 09:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Обсудить энергетическую безопасность региона и ближайшие планы восстановления инфраструктуры приехал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".