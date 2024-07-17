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Трамваї не ходитимуть пів дня завтра на Салтівці у Харкові

Суспільство 16:48   17.07.2024
Оксана Якушко
Трамваї не ходитимуть пів дня завтра на Салтівці у Харкові

Завтра, 18 липня, з 10:00 до 14:00 трамваї не ходитимуть на пр. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», повідомила Харківська міськрада.

Це з ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка –  розворотне коло  «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка –  розворотне коло  «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло  «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка –  розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 липня, з 10:00 до 14:00 трамваї не ходитимуть на пр. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», повідомила харківська міськрада.".