Трамваи не будут ходить завтра пол дня на Салтовке в Харькове
Завтра, 18 июля, с 10:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовское», сообщил Харьковский горсовет.
Это связано с ремонтом контактной сети.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:
№16: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, ремонт, трамваи, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 июля, с 10:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовское», сообщил харьковский горсовет.".