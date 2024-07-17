Трамваи не будут ходить завтра пол дня на Салтовке в Харькове

Завтра, 18 июля, с 10:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовское», сообщил Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк».

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