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11 авіаударів по півночі Харківщини, під Куп’янськом йдуть бої – ГШ на 16:00

Події 17:32   22.07.2024
Олена Нагорна
11 авіаударів по півночі Харківщини, під Куп’янськом йдуть бої – ГШ на 16:00

11 ударів завдала авіація РФ по півночі Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ворог цілив по районах населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник. Також супротивник завдав удару ракетою «Іскандер-М» по місту Дергачі.

Крім того, на Харківському напрямку військові РФ здійснили шість безуспішних атак поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Берестового та Глушківки. Один бій завершено, ще п’ять – тривають.

Читайте також: Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ударів завдала авіація РФ по півночі Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".