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11 авиаударов по северу Харьковщины, под Купянском идут бои — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:32   22.07.2024
Елена Нагорная
11 авиаударов по северу Харьковщины, под Купянском идут бои — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

11 ударов нанесла авиация РФ по северу Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг бил по районам населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.

Кроме того, на Харьковском направлении военные РФ совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять — продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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22.07.2024, 17:32

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ударов нанесла авиация РФ по северу Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".