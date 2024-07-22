11 авиаударов по северу Харьковщины, под Купянском идут бои — Генштаб на 16:00

11 ударов нанесла авиация РФ по северу Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг бил по районам населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.

Кроме того, на Харьковском направлении военные РФ совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять — продолжаются.