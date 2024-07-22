11 авиаударов по северу Харьковщины, под Купянском идут бои — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
11 ударов нанесла авиация РФ по северу Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Враг бил по районам населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.
Кроме того, на Харьковском направлении военные РФ совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять — продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 17:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ударов нанесла авиация РФ по северу Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".