Взрывы ночью: по Дергачам ударили два «искандера» — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» сообщил, что ночью в Дергачах россияне разрушили учебно-воспитательное заведение №1 в центре города.

«Дергачи подверглись обстрелам ракетами «Искандер-М». Это подтверждено нашими взрывотехниками. Около 01:10 ночи был нанесен ударом двумя ракетами в учебно-воспитательное заведение №1. Уже по номеру вы можете понять, что это центр города Дергачи (на расстоянии от Харькова по прямой может быть до двух – максимум 2,5 км). К счастью, обошлось без жертв. Учебное заведение не работало с момента полномасштабного вторжения и не использовалось. То есть в нем никого не было. Почему орки ударили по нему? Они вообще бьют по учебным заведениям. Я думаю, что просто высматривают по картам нахождение школ, детских садов, вузов и просто тупо бьют по ним. Мы, к сожалению, к этому привыкли. Поэтому это не является чем-то необычным для их деятельности», — прокомментировал Тимошко.

По информации Харьковской областной прокуратуры, в Дергачах также повреждены помещения гражданских предприятий и многоквартирные жилые дома.

Тимошко также сообщил, что из РСЗО обстреляли Русскую Лозовую, уничтожены частные дома. Обошлось без пострадавших, хотя в этом селе до сих пор остаются местные жители, которым настойчиво рекомендуют эвакуироваться.

За сутки, по данным начальника ГУНП, на Харьковскую область в целом россияне скинули 22 КАБа.