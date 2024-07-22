Взрывы ночью: по Дергачам ударили два «искандера» — полиция
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» сообщил, что ночью в Дергачах россияне разрушили учебно-воспитательное заведение №1 в центре города.
«Дергачи подверглись обстрелам ракетами «Искандер-М». Это подтверждено нашими взрывотехниками. Около 01:10 ночи был нанесен ударом двумя ракетами в учебно-воспитательное заведение №1. Уже по номеру вы можете понять, что это центр города Дергачи (на расстоянии от Харькова по прямой может быть до двух – максимум 2,5 км). К счастью, обошлось без жертв. Учебное заведение не работало с момента полномасштабного вторжения и не использовалось. То есть в нем никого не было. Почему орки ударили по нему? Они вообще бьют по учебным заведениям. Я думаю, что просто высматривают по картам нахождение школ, детских садов, вузов и просто тупо бьют по ним. Мы, к сожалению, к этому привыкли. Поэтому это не является чем-то необычным для их деятельности», — прокомментировал Тимошко.
По информации Харьковской областной прокуратуры, в Дергачах также повреждены помещения гражданских предприятий и многоквартирные жилые дома.
Тимошко также сообщил, что из РСЗО обстреляли Русскую Лозовую, уничтожены частные дома. Обошлось без пострадавших, хотя в этом селе до сих пор остаются местные жители, которым настойчиво рекомендуют эвакуироваться.
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За сутки, по данным начальника ГУНП, на Харьковскую область в целом россияне скинули 22 КАБа.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Дергачи, искандер, ночь, полиция, прокуратура, ракетний удар, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» сообщил, что ночью в Дергачах россияне разрушили учебно-воспитательное заведение №1 в центре города".