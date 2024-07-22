Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” повідомив, що вночі в Дергачах росіяни зруйнували навчально-виховний заклад №1 у центрі міста.
“Дергачі піддалися обстрілам ракетами “Іскандер-М”. Це підтверджено нашими вибухотехніками. Близько 01:10 ночі було завдано ударів двома ракетами в навчально-виховний заклад №1. Уже по номеру ви можете розуміти, що це центр міста Дергачі (на відстані від Харкова по прямій може бути до двох – максимум 2,5 км). На щастя, обійшлося без жертв. Навчальний заклад не працював з часу повномасштабного вторгнення та не використовувався. Тобто в ньому нікого не було. Чому орки вдарили по ньому? Вони взагалі б’ють по навчальних закладах. Я думаю, що просто видивляються по картах знаходження шкіл, дитячих садочків, вишів – і просто тупо б’ють по них. Ми, на жаль, до цього звикли. Тому це не є чимось незвичним для їхнього роду діяльності”, – прокоментував Тимошко.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, у Дергачах також пошкоджені приміщення цивільних підприємств та багатоквартирні житлові будинки.
Тимошко також повідомив, що з РСЗВ обстріляли Руську Лозову, знищені приватні будинки. Обійшлося без постраждалих, хоч у цьому селі досі залишаються місцеві жителі, яким наполегливо рекомендують евакуюватись.
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За добу, за даними начальника ГУНП, на Харківську область загалом росіяни скинули 22 КАБи.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 11:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” повідомив, що вночі в Дергачах росіяни зруйнували навчально-виховний заклад №1 у центрі міста".