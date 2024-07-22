“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ

Харківське ПАТ “ФЕД” активно співпрацює з державною корпорацією з Китаю, яка постачає РФ обладнання для бойових літаків під час повномасштабного вторгнення, повідомляє ХАЦ.

Підприємство, яке належить Віктору Попову (депутат кількох скликань Харківської облради, зокрема від Партії регіонів) займається серійним виготовленням, ремонтом і модернізації агрегатів для авіатехніки, наприклад, агрегати для систем управління вертольотом або гідравлічне обладнання. Приватна компанія виникла поруч із однойменним державним заводом.

ПАТ “ФЕД” тривалий час дуже плідно співпрацювало з підприємствами з рф. Офіційно співробітництво припинилось лише після того, як їхні партнери потрапили під санкції в Україні. Після зменшення російського ринку у “ФЕД” з’явились партнери у Китаї.

Співпраця між “ФЕД” та китайською AVIC International Holding розпочалась до повномасштабного вторгнення, але не припинилась після публікацій у світових медіа про співпрацю AVIC з росіянами.

Китайські партнери рф

На початку 2023 року CNN опублікувало розслідування з посиланням на дані митних баз про те, що китайські державні компанії постачають обладнання для російської авіації.

Серед фігурантів розслідування була китайська AVIC International Holding, яку контролює державна Корпорація авіапромисловості Китаю. AVIC постачала деталі для російської Об’єднаної двигунобудівної корпорації, яка є частиною державного оборонного гіганта “Ростех” і виробляє, зокрема, безпілотники.

Двостороння торгівля між ними за 2022 рік включала запчастини до реактивних двигунів російського виробництва.

Військові та безпекові експерти пояснили СNN, що хоча загалом відправлені китайською фірмою в рф деталі “є базовим обладнанням” для російської авіації.

Санкції в США

У 2021 році до санкційного списку США включили AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA LTD – це і є материнська компанія AVIC International Holding. У цьому переліку компанія знаходиться досі.

Йдеться про компанії, які пов’язані, за оцінками Вашингтона, з оборонним сектором КНР. У переліку 59 компаній, серед яких підприємства авіаційного і космічного секторів Китаю.

“Цей виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Співпраця ПАТ “ФЕД” та китайців

За даними сайту 52wmb (сервіс, який збирає дані про митні операції у 32 країнах), у 2023-2024 році ПАТ “ФЕД” активно співпрацював із AVIC International Holding і постачав устаткування за категорією “двигуни”. Співпраця триває й цього року.

Аналітик проєкту Trap Aggressor Роман Стеблівський нагадує про політичний аспект, адже Україна та США входять до спільної антисанкційної коаліції.

До того ж торгівля китайської компанії з росіянами – це ризик-фактор.

“Ось в цьому конкретному випадку можна говорити й про те, що ця компанія не лише загрожує інтересам США, а й інтересам України, адже вона вже під час повномасштабного вторгнення постачала продукцію в інтересах російського ВПК”, – підкреслив Стеблівський.

Російський слід у роботі “ФЕДу”

Станом на зараз основним акціонером та директором ПАТ “ФЕД” є Віктор Попов. До 2007 року третина акцій ПАТ “ФЕД” належала російській авіаційній корпорації “Рубін”. Її місце серед акціонерів якраз зайняла російська компанія “Авіа ФЕД Сервіс”. Частку в 37,6% російська “Авіа ФЕД Сервіс” тримала до 2011 року, а потім відсоток акцій, якими володіла ця фірма, зменшився.

Торгівля після 2014 року

І якщо офіційно росіяни з підприємства вийшли, то торгівля продовжувалась. Згідно з документами, що знаходяться в розпорядженні Delo.ua, за рік після початку бойових дій на Сході України ПАТ “ФЕД” продало два привід-генератори ДП-22 російській компанії”СЕНТРО-М”, які встановили на літаку Ту-160. А ТУ-160 – це стратегічний ракетоносець-бомбардувальник, здатний переносити крилаті ракети великої дальності з ядерною бойовою частиною.

У 2017 році ПАТ “ФЕД” все ще торгував напряму з “Авиа ФЭД Сервис”.

В інтерв’ю “Цензор.нет” наприкінці листопада 2019 року Віктор Попов прямо казав бажання співпрацювати із рф.

“Лібералізація відносин з рф як з авіаційним ринком у частині цивільної авіації. Дивіться, санкції проти рф є по всьому світу. Є тільки у військовому плані. А в цивільній галузі та космічній санкції світової спільноти щодо кооперації з рф відсутні. США і Європа працюють із рф і по космосу, і по авіації ”, – зазначав тоді Попов.

На зауваження журналіста, що цивільні літаки використовують також і російські військові, глава ПАТ “ФЕД” заявляв, що це питання порятунку цивільної авіації.

На початку 2020 року сина Віктора Попова, Олексія Попова, звільнили з посади директора 410-го авіазаводу, що входив до концерну “Укроборонпром”. Це сталося після того, як у мережі з’явилося його фото у російській військовій формі, усього через шість днів після призначення.

Світлина з Поповим у російській військовій формі була зроблена у 2015 році на авіаційній виставці МАКС-2015 у Московській області, повідомив тоді у соцмережах журналіст Юрій Бутусов.

За даними митних баз, у 2021 році ПАТ “ФЕД” продовжував постачати деталі для 558-го авіаремонтного заводу у Білорусі. Це підприємство важко віднести до цивільної авіації, адже одна з його задач – ремонт військових вертольотів.

Уже у липні 2024 року Центр національного спротиву повідомив, що 558-й авіаремонтний завод у Білорусі проводить капітальний ремонт і модифікацію російських вертольотів Мі-8 і Мі-17, безпосередньо підтримуючи агресію рф проти України.

“Засуджуємо”: позиція “ФЕД”

ХАЦ досить довго намагався отримати коментар від представників підприємства, однак спілкуватись вони відмовлялись. Корпоративний секретар ПАТ “ФЕД”, юристка Оксана Носова теж не надала коментар.

Тож ХАЦ надіслав офіційний запит на пошту підприємства з питаннями, які стосувались зв’язків контрагентів ПАТ “ФЕД” з росіянами та ризиків, що продукцію харківського підприємства може використовувати ВПК РФ.

16 липня ХАЦ отримав відповідь на запит. Представники “ФЕДу” не стали коментувати співпрацю з китайською та корейською фірмами.

Загалом коментар підприємства можна звести до фрази: “Російську агресію засуджуємо, з російськими підприємствами не співпрацюємо ні з яких питань”.

Але у листопаді 2023 року у російського проєкту “Важные истории” та всесвітньої організації OCCRP вийшло розслідування про те, як із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія “Авіа ФЕД сервіс” забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів ($7,3 млн), причому більша частина, на 370 млн рублів ($4,1 млн), надійшла із України.

У розслідуванні йдеться, що з лютого 2022 року до липня 2023 року “Авіа ФЕД сервіс”, згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва державного Харківського машинобудівного заводу “ФЕД”. Деталі постачали через посередників, зокрема, фірми з ОАЕ Linker. “Укроборонпром” назвав тоді це розслідування фейком.