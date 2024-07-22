«ФЭД» из Харькова во время войны торгует с поставщиками российского ВПК — ХАЦ

Харьковское ПАО «ФЭД» активно сотрудничает с государственной корпорацией из Китая, которая поставляет РФ оборудование для боевых самолетов во время полномасштабного вторжения, сообщает ХАЦ.

Предприятие, принадлежащее Виктору Попову (депутат нескольких созывов Харьковского облсовета, в частности от Партии регионов) занимается серийным изготовлением, ремонтом и модернизацией агрегатов авиатехники, например агрегаты для систем управления вертолетом или гидравлическое оборудование. Частная компания появилась рядом с одноименным государственным заводом.

ПАО «ФЭД» длительное время очень плодотворно сотрудничало с предприятиями России. Официально сотрудничество прекратилось после того, как их партнеры попали под санкции в Украине. После уменьшения российского рынка у ФЭД появились партнеры в Китае.

Сотрудничество между ФЭД и китайской AVIC International Holding началось до полномасштабного вторжения, но не прекратилось после публикаций в мировых медиа о сотрудничестве AVIC с россиянами.

Китайские партнеры России

В начале 2023 года CNN опубликовало расследование со ссылкой на данные таможенных баз о том, что китайские государственные компании снабжают оборудование для российской авиации. Среди фигурантов расследования была китайская AVIC International Holding, контролируемая государственной Корпорацией авиапромышленности Китая. AVIC снабжала деталями российскую Объединенную двигателестроительную корпорацию, которая является частью государственного оборонного гиганта «Ростех» и производит, в частности, беспилотники.

Двусторонняя торговля между ними за 2022 год включала запчасти к реактивным двигателям российского производства.

Военные и эксперты безопасности объяснили СNN, что отправленные китайской фирмой в Россию детали «являются базовым оборудованием» для российской авиации.

Санкции в США

В 2021 году в санкционный список США включили AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA LTD – это и есть материнская компания AVIC International Holding. В этом списке компания находится до сих пор.

Речь идет о компаниях, которые, по оценкам Вашингтона, связаны с оборонным сектором КНР. В списке 59 компаний, среди которых предприятия авиационного и космического секторов Китая.

«Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, подрывающие безопасность или демократические ценности США и наших союзников», — говорится в сообщении Белого дома.

Сотрудничество ПАО «ФЭД» и китайцев

По данным сайта 52wmb (сервис, собирающий данные о таможенных операциях в 32 странах), в 2023-2024 году ПАО «ФЭД» активно сотрудничал с AVIC International Holding и поставлял оборудование по категории «двигатели». Сотрудничество продолжается и в этом году.

Аналитик проекта Trap Aggressor Роман Стебловский напоминает о политическом аспекте, ведь Украина и США входят в общую антисанкционную коалицию.

К тому же, торговля китайской компании с россиянами – это риск-фактор.

«Вот в этом конкретном случае можно говорить и о том, что эта компания не только угрожает интересам США, но и интересам Украины, ведь она уже во время полномасштабного вторжения поставляла продукцию в интересах российского ВПК», — подчеркнул Стебловский.

Российский след в работе «ФЕДа»

По состоянию на сегодня основным акционером и директором ПАО “ФЭД” является Виктор Попов. До 2007 года треть акций ПАО «ФЭД» принадлежала российской авиационной корпорации «Рубин». Ее место среди акционеров заняла российская компания «Авиа ФЭД Сервис». Долю в 37,6% российская «Авиа ФЭД Сервис» держала до 2011 года, а затем процент акций, которыми владела эта фирма, уменьшился.

Торговля после 2014 года

И если официально россияне с предприятия вышли, торговля продолжалась. Согласно документам, через год после начала боевых действий на Востоке Украины ПАО «ФЭД» продало два привод-генератора ДП-22 российской компании «СЕНТРО-М», которые установили на самолете Ту-160. А ТУ-160 – это стратегический ракетоносец-бомбардировщик, способный переносить крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью.

В 2017 году ПАО «ФЭД» все еще торговало напрямую с «Авиа ФЭД Сервис». В интервью «Цензор.нет» в конце ноября 2019 Виктор Попов прямо говорил желание сотрудничать с РФ.

“Либерализация отношений с РФ как с авиационным рынком в части гражданской авиации. Смотрите, санкции против России есть по всему миру. Есть только в военном плане. А в гражданской отрасли и космической санкции мирового сообщества по кооперации с РФ отсутствуют. США и Европа работают с РФ и по космосу, и по авиации”, – отмечал тогда Попов.

По замечанию журналиста, что гражданские самолеты используют также и российские военные, глава ПАО «ФЭД» заявлял, что это вопрос спасения гражданской авиации.

В начале 2020 года сына Виктора Попова, Алексея Попова, уволили с должности директора 410-го авиазавода, входившего в концерн «Укроборонпром». Это произошло после того, как в сети появилось его фото в российской военной форме, всего через шесть дней после назначения.

Фотография с Поповым в российской военной форме была сделана в 2015 году на авиационной выставке МАКС-2015 в Московской области, сообщил тогда в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

По данным таможенных баз, в 2021 году ПАО «ФЭД» продолжал поставлять детали для 558-го авиаремонтного завода в Беларуси. Это предприятие ремонтирует военные вертолеты.

Уже в июле 2024 года Центр национального сопротивления сообщил, что 558-й авиаремонтный завод в Беларуси производит капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, непосредственно поддерживая агрессию России против Украины.

«Осуждение» — позиция «ФЭД»

ХАЦ долго пытался получить комментарий от представителей предприятия, однако общаться они отказывались. Корпоративный секретарь ПАО «ФЭД», юрист Оксана Носова тоже не дала комментарий.

ХАЦ направил официальный запрос на почту предприятия с вопросами, касающимися связей контрагентов ПАО «ФЭД» с россиянами и рисков, что продукцию харьковского предприятия может использовать ВПК РФ.

16 июля ХАЦ получил ответ на запрос. Представители «ФЭДа» не стали комментировать сотрудничество с китайской и корейской фирмами.

В целом комментарий предприятия можно свести к фразе: «Русскую агрессию осуждаем, с российскими предприятиями не сотрудничаем ни по каким вопросам».

Но в ноябре 2023 года у российского проекта «Важные истории» и всемирной организации OCCRP вышло расследование о том, как с начала полномасштабного вторжения России в Украину компания «Авиа ФЭД сервис» обеспечила российскую авиапромышленность запчастями по меньшей мере на 650 млн рублей ($7,3 , причем большая часть, на 370 млн рублей ($4,1 млн), поступила из Украины.

В расследовании говорится, что с февраля 2022 года по июль 2023 года «Авиа ФЭД сервис», согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства государственного Харьковского машиностроительного завода «ФЭД». Детали поставляли через посредников, в частности фирмы из ОАЭ Linker. «Укроборонпром» назвал тогда это расследование фейком.

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