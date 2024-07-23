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Неповнолітнього хлопця шукають на Харківщині: прикмети

Суспільство 14:39   23.07.2024
Вікторія Яковенко
Неповнолітнього хлопця шукають на Харківщині: прикмети Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукують жителя села Наталине Красноградського району Олександра Яковенка 2006 року народження.

Хлопець ввечері 20 липня пішов з дому гуляти та досі не повернувся, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети: худорлявої статури, сутулий, зріст близько 165-170 см, коротке русяве волосся.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять повідомити за телефонами (05744)7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) або іншим зручним способом.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 14:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують жителя села Наталине Красноградського району Олександра Яковенка 2006 року народження.".