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Несовершеннолетнего парня ищут на Харьковщине: приметы

Общество 14:39   23.07.2024
Виктория Яковенко
Несовершеннолетнего парня ищут на Харьковщине: приметы Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскивают жителя села Наталино Красноградского района Александра Яковенко 2006 года рождения.

Парень вечером 20 июля ушел из дома гулять и не вернулся, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: худощавого телосложения, сутулый, рост около 165-170 см, короткие русые волосы.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам (05744)7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция) или другим удобным способом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жителя села Наталино Красноградского района Александра Яковенко 2006 года рождения.".