Несовершеннолетнего парня ищут на Харьковщине: приметы
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разыскивают жителя села Наталино Красноградского района Александра Яковенко 2006 года рождения.
Парень вечером 20 июля ушел из дома гулять и не вернулся, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приметы: худощавого телосложения, сутулый, рост около 165-170 см, короткие русые волосы.
Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам (05744)7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция) или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жителя села Наталино Красноградского района Александра Яковенко 2006 года рождения.".