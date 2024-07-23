Несовершеннолетнего парня ищут на Харьковщине: приметы

Правоохранители разыскивают жителя села Наталино Красноградского района Александра Яковенко 2006 года рождения.

Парень вечером 20 июля ушел из дома гулять и не вернулся, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: худощавого телосложения, сутулый, рост около 165-170 см, короткие русые волосы.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам (05744)7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция) или другим удобным способом.