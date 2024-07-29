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У Харкові на дві години зміниться маршрут тролейбусів

Суспільство 11:58   29.07.2024
Оксана Горун
У Харкові на дві години зміниться маршрут тролейбусів

Тролейбуси не курсуватимуть пр. Петра Григоренка в Харкові з 12:00 до 14:00 29 липня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі. У цей час тролейбус №1 не курсуватиме“, – попередила пресслужба Харківської міськради.

У мерії зазначили, що поки тролейбуси не їздять пр. Петра Григоренка, їхній маршрут продублює тимчасовий автобус №1. Він вирушатиме зі ст. м. “Палац Спорту” та прямуватиме проспектами Петра Григоренка та Байрона до зупинки “28-й мікрорайон”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 11:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси не курсуватимуть пр. Петра Григоренка в Харкові з 12:00 до 14:00 29 липня".