В Харькове на два часа изменится маршрут троллейбусов

Троллейбусы не будут курсировать по пр. Петра Григоренко в Харькове с 12:00 до 14:00 29 июля.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети. В это время троллейбус №1 не будет курсировать», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что пока троллейбусы не ездят по пр. Петра Григоренко, их маршрут продублирует временный автобус №1. Он будет отправляться со ст. м. «Дворец Спорта» и следовать по проспектам Петра Григоренко и Байрона до остановки «28-й микрорайон».