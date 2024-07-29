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В Харькове на два часа изменится маршрут троллейбусов

Общество 11:58   29.07.2024
Оксана Горун
В Харькове на два часа изменится маршрут троллейбусов Фото: пресс-служба ХГС

Троллейбусы не будут курсировать по пр. Петра Григоренко в Харькове с 12:00 до 14:00 29 июля.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети. В это время троллейбус №1 не будет курсировать», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что пока троллейбусы не ездят по пр. Петра Григоренко, их маршрут продублирует временный автобус №1. Он будет отправляться со ст. м. «Дворец Спорта» и следовать по проспектам Петра Григоренко и Байрона до остановки «28-й микрорайон».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы не будут курсировать по пр. Петра Григоренко в Харькове с 12:00 до 14:00 29 июля".