В Харькове на два часа изменится маршрут троллейбусов
Фото: пресс-служба ХГС
Троллейбусы не будут курсировать по пр. Петра Григоренко в Харькове с 12:00 до 14:00 29 июля.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети. В это время троллейбус №1 не будет курсировать», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.
В мэрии отметили, что пока троллейбусы не ездят по пр. Петра Григоренко, их маршрут продублирует временный автобус №1. Он будет отправляться со ст. м. «Дворец Спорта» и следовать по проспектам Петра Григоренко и Байрона до остановки «28-й микрорайон».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, новости Харькова, троллейбусы;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы не будут курсировать по пр. Петра Григоренко в Харькове с 12:00 до 14:00 29 июля".