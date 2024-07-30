Синєгубов: про 20 годин тривоги в день і підготовку до зими на Харківщині
За останні кілька місяців в середньому в Харківській області повітряна тривога лунає близько 20 годин на добу. Такі дані навів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
«Звичайно, це досить складні умови і для бізнесу, і для людей. На жаль, всі вони абсолютно реальні. Ворог продовжує бити КАБами про прикордонню, по населених пунктах в напрямках яких йдуть активні бойові дії. Однак удари приходяться по цивільних об’єктах», – зазначив Синєгубов.
Зокрема, минулої доби в регіоні зафіксували 23 удари КАБами. Синєгубов також повідомив про підготовку Харкова та області до опалювального сезону.
«Ми маємо впроваджувати декілька принципів. Перше – відновлювати все, що ми втратили. Зокрема, на Харківщині були знищені всі енергогенеруючі потужності. Звичайно, поряд із цим, при відновленні думати і про захист, і про децентралізацію системи опалення і електропостачання», – сказав голова ХОВА.
За його словами, наразі підготовка до зими «йде за графіком». Однак, ще дуже багато роботи треба зробити.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, КАБ, мезон, отопительный, сінєгубов, тревога, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 17:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні кілька місяців в середньому в Харківській області повітряна тривога лунає близько 20 годин на добу. Такі дані навів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".