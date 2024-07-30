Синегубов: о 20 часах тревоги в день и подготовке к зиме на Харьковщине
За последние несколько месяцев в среднем в Харьковской области воздушная тревога звучит около 20 часов в сутки. Такие данные привел глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Конечно, это достаточно сложные условия и для бизнеса, и для людей. К сожалению, все они совершенно реальны. Враг продолжает бить КАБами по приграничью, по населенным пунктам в направлениях которых идут активные боевые действия. Однако удары приходятся по гражданским объектам», – отметил Синегубов.
В частности, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 23 удара КАБами. Синегубов также сообщил о подготовке Харькова и области к отопительному сезону.
«Мы должны внедрять несколько принципов. Первое – восстанавливать все, что мы потеряли. В частности, в Харьковской области были уничтожены все энергогенерирующие мощности. Конечно, наряду с этим при восстановлении думать и о защите, и о децентрализации системы отопления и электроснабжения», — сказал глава ХОВА.
По его словам, сейчас подготовка к зиме идет по графику. Однако еще очень много работы предстоит сделать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, КАБ, мезон, отопительный, синегубов, тревога, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 17:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние несколько месяцев в среднем в Харьковской области воздушная тревога звучит около 20 часов в сутки. Такие данные привел глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".