Синегубов: о 20 часах тревоги в день и подготовке к зиме на Харьковщине

За последние несколько месяцев в среднем в Харьковской области воздушная тревога звучит около 20 часов в сутки. Такие данные привел глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Конечно, это достаточно сложные условия и для бизнеса, и для людей. К сожалению, все они совершенно реальны. Враг продолжает бить КАБами по приграничью, по населенным пунктам в направлениях которых идут активные боевые действия. Однако удары приходятся по гражданским объектам», – отметил Синегубов.

В частности, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 23 удара КАБами. Синегубов также сообщил о подготовке Харькова и области к отопительному сезону.

«Мы должны внедрять несколько принципов. Первое – восстанавливать все, что мы потеряли. В частности, в Харьковской области были уничтожены все энергогенерирующие мощности. Конечно, наряду с этим при восстановлении думать и о защите, и о децентрализации системы отопления и электроснабжения», — сказал глава ХОВА.

По его словам, сейчас подготовка к зиме идет по графику. Однако еще очень много работы предстоит сделать.