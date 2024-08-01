На Салтівці відновлюють пошкоджені обстрілами будинки: коли завершать роботи

Роботи з відновлення проводять у Харкові в пошкодженій багатоповерхівці на вулиці Нескорених (вул. Героїв Праці).

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі фахівці виконують капітальний ремонт покрівлі загальною площею 1,2 тис. кв. м. Зокрема, вони вже демонтували пошкоджене покриття та готуються покласти замість нього новий руберойд. Крім цього, планують відновити парапети, вентиляційні канали тощо.

«Також фахівці встановлюють нові металопластикові вікна. У квартирах та місцях загального користування вони замінять 40 одиниць», – додали в мерії.

Завершити всі роботи будівельники планують до кінця серпня.