На Салтовке восстанавливают поврежденные ударами дома: когда завершат работы
Фото: Харьковский горсовет
Работы по восстановлению проводят в Харькове в поврежденной многоэтажке на улице Нескореных (ул. Героев Труда).
Как сообщили в Харьковском горсовете, специалисты выполняют капитальный ремонт кровли общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В частности, они уже демонтировали поврежденное покрытие и готовятся положить вместо него новый рубероид. Кроме того, планируют восстановить парапеты, вентиляционные каналы и т.д.
«Также специалисты устанавливают новые металлопластиковые окна. В квартирах и местах общего пользования они заменят 40 единиц», – добавили в мэрии.
Завершить все работы планируют до конца августа.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению проводят в Харькове в поврежденной многоэтажке на улице Нескореных (ул. Героев Труда).".