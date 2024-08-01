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На Салтовке восстанавливают поврежденные ударами дома: когда завершат работы

Общество 16:28   01.08.2024
Виктория Яковенко
На Салтовке восстанавливают поврежденные ударами дома: когда завершат работы Фото: Харьковский горсовет

Работы по восстановлению проводят в Харькове в поврежденной многоэтажке на улице Нескореных (ул. Героев Труда).

Как сообщили в Харьковском горсовете, специалисты выполняют капитальный ремонт кровли общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В частности, они уже демонтировали поврежденное покрытие и готовятся положить вместо него новый рубероид. Кроме того, планируют восстановить парапеты, вентиляционные каналы и т.д.

«Также специалисты устанавливают новые металлопластиковые окна. В квартирах и местах общего пользования они заменят 40 единиц», – добавили в мэрии.

Завершить все работы планируют до конца августа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению проводят в Харькове в поврежденной многоэтажке на улице Нескореных (ул. Героев Труда).".