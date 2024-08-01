На Салтовке восстанавливают поврежденные ударами дома: когда завершат работы

Работы по восстановлению проводят в Харькове в поврежденной многоэтажке на улице Нескореных (ул. Героев Труда).

Как сообщили в Харьковском горсовете, специалисты выполняют капитальный ремонт кровли общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В частности, они уже демонтировали поврежденное покрытие и готовятся положить вместо него новый рубероид. Кроме того, планируют восстановить парапеты, вентиляционные каналы и т.д.

«Также специалисты устанавливают новые металлопластиковые окна. В квартирах и местах общего пользования они заменят 40 единиц», – добавили в мэрии.

Завершить все работы планируют до конца августа.