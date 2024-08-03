Live
  • Сб 03.08.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч

Події 07:27   03.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Вночі над Україною літали “шахеди”, Харківщину турбувала російська авіація

За ніч у Харкові та області двічі була повітряна тривога. Першу оголосили о 22:17. Вона тривала до 02:37. Спочатку Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації. Слідом на територію України залетіли “шахеди”. БПЛА були активними як на півночі, так і на півдні країни. Групи безпілотників, що залетіли з півночі, рухалися в сусідніх з Харківською Сумській і Полтавській областях. Однак про появу дронів у небі Харківщини ПС ЗСУ не повідомляли.

Другу тривогу в регіоні оголосили о 03:52. Повітряні сили ЗСУ попередили спочатку про активність російської авіації.

А слідом – про загрозу балістики.

Відбій дали о 05:58. Станом на 07:27 3 серпня повітряної тривоги на Харківщині немає.

Читайте також: Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч
Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч
03.08.2024, 07:27
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії
03.08.2024, 06:00
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
02.08.2024, 19:30
Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)
Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)
02.08.2024, 18:14
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня
02.08.2024, 18:30

Новини за темою:

22:00
Головні новини Харкова 2.08: удар по автобусу, поранені, загибла в Куп’янську
22:30
Головні новини Харкова 1.08: чи буде диференціація тривог – позиції ОВА та ХМР
22:30
Головні новини Харкова 31.07: хлопчик поранений ударом КАБ, його мати загинула
09:46
89 “шахедів” збили над Україною – Олещук. Фіксували й на Харківщині
21:48
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".