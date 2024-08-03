Головні новини Харкова 3 серпня: як минула ніч

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07:27

Вночі над Україною літали “шахеди”, Харківщину турбувала російська авіація

За ніч у Харкові та області двічі була повітряна тривога. Першу оголосили о 22:17. Вона тривала до 02:37. Спочатку Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації. Слідом на територію України залетіли “шахеди”. БПЛА були активними як на півночі, так і на півдні країни. Групи безпілотників, що залетіли з півночі, рухалися в сусідніх з Харківською Сумській і Полтавській областях. Однак про появу дронів у небі Харківщини ПС ЗСУ не повідомляли.

Другу тривогу в регіоні оголосили о 03:52. Повітряні сили ЗСУ попередили спочатку про активність російської авіації.

А слідом – про загрозу балістики.

Відбій дали о 05:58. Станом на 07:27 3 серпня повітряної тривоги на Харківщині немає.