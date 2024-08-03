Главные новости Харькова 3 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:27
Ночью над Украиной летали «шахеды», Харьковщину тревожила российская авиация
За ночь в Харькове и области дважды была воздушная тревога. Первую объявили в 22:17. Она длилась до 02:37. Изначально Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации. Следом на территорию Украины залетели «шахеды». БПЛА были активны как на севере, так и на юге страны. Группы беспилотников, залетевшие с севера, двигались в соседних с Харьковской Сумской и Полтавской областях. Однако о появлении дронов в небе Харьковщины ВС ВСУ не сообщали.
Вторую тревогу в регионе объявили в 03:52. Воздушные силы ВСУ предупредили сперва об активности российской авиации.
А следом — об угрозе баллистики.
Отбой дали в 05:58. По состоянию на 07:27 3 августа воздушной тревоги в Харьковской области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".