Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

ОТУВ “Харків” повідомило про низьку мораль морпіхів ЗС РФ у Глибокому

Події 09:28   09.08.2024
Оксана Горун
ОТУВ “Харків” повідомило про низьку мораль морпіхів ЗС РФ у Глибокому

ОТУВ “Харків” у зведенні 9 серпня поінформувало, що ситуація на Харківському напрямку суттєво не змінилася, і ворога це не тішить.

У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу. З цією метою противник залучив додатковий особовий склад загону “Шторм” 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення. В районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості. В підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ (Тихоокеанського флоту – Ред.), що задіяні на даному напрямку, відмічається низький морально-психічний стан”, – відзначила пресслужба ОТУВ “Харків”.

За добу на Харківському напрямку було шість бойових зіткнень, з початку поточної доби – продовжується ще одне, в районі Вовчанська.

Читайте також: ISW засумнівався, що УВ “Північ” зможе захистити Курщину через харківські невдачі

Втрати ворога (убитими та пораненими) склали 115 осіб. Знищені та пошкоджені 56 одиниць озброєння та техніки, у тому числі: танк, ББМ, чотири артсистеми, 25 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, 20 БПЛА, 67 укриттів особового складу, стартовий майданчик запуску БПЛА та два місця зберігання боєкомплекту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці
Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці
09.08.2024, 10:49
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
06.08.2024, 17:18
Пошкоджені російські склади з КАБами та комплекси ППО – Генштаб (відео)
Пошкоджені російські склади з КАБами та комплекси ППО – Генштаб (відео)
09.08.2024, 10:24
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
08.08.2024, 15:47
Масовані обстріли Харківщини з РСЗВ: з’явилися фото наслідків
Масовані обстріли Харківщини з РСЗВ: з’явилися фото наслідків
09.08.2024, 09:47
Головні новини Харкова 9 серпня: масовані обстріли вночі, п’ятеро поранених
Головні новини Харкова 9 серпня: масовані обстріли вночі, п’ятеро поранених
09.08.2024, 10:06

Новини за темою:

08:22
Протягом доби ворог атакував у районі Вовчанська – Генштаб
07:59
ISW має сумнів, що УВ “Север” зможе захистити Курщину через харківські невдачі
11:25
Вибити ЗС РФ на півночі від Харкова може допомогти атака Курщини – Коваленко
09:06
ЗС РФ добу не застосовували авіацію на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
08:15
Генштаб вперше за довгий час не повідомив про авіаудари по Харківщині

Ви читали новину: «ОТУВ “Харків” повідомило про низьку мораль морпіхів ЗС РФ у Глибокому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” у зведенні 9 серпня поінформувало, що ситуація на Харківському напрямку суттєво не змінилася, і ворога це не тішить".