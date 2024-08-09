ОТУВ “Харків” повідомило про низьку мораль морпіхів ЗС РФ у Глибокому

ОТУВ “Харків” у зведенні 9 серпня поінформувало, що ситуація на Харківському напрямку суттєво не змінилася, і ворога це не тішить.

“У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу. З цією метою противник залучив додатковий особовий склад загону “Шторм” 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення. В районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості. В підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ (Тихоокеанського флоту – Ред.), що задіяні на даному напрямку, відмічається низький морально-психічний стан”, – відзначила пресслужба ОТУВ “Харків”.

За добу на Харківському напрямку було шість бойових зіткнень, з початку поточної доби – продовжується ще одне, в районі Вовчанська.

Втрати ворога (убитими та пораненими) склали 115 осіб. Знищені та пошкоджені 56 одиниць озброєння та техніки, у тому числі: танк, ББМ, чотири артсистеми, 25 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, 20 БПЛА, 67 укриттів особового складу, стартовий майданчик запуску БПЛА та два місця зберігання боєкомплекту.