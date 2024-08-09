ОТГВ «Харьков» сообщила о низкой морали морпехов ВС РФ в Глубоком

ОТГВ «Харьков» в сводке 9 августа проинформировала, что обстановка на Харьковском направлении существенно не изменилась, и врага это не радует.

«В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. С этой целью противник привлек дополнительный личный состав отряда «Шторм» 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии, провел мероприятия логистического обеспечения. В районе населенного пункта Глубокое враг осуществлял минирование местности. В подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ (Тихоокеанского флота — Ред.), задействованных в данном направлении, отмечается низкое морально-психическое состояние», — проинформировала пресс-служба ОТУВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении было шесть боевых столкновений, с начала текущих суток — продолжается еще одно, в районе Волчанска.

Потери врага (убитыми и ранеными) составили 115 человек. Уничтожены и повреждены 56 единиц вооружения и техники, в том числе: танк, ББМ, четыре артсистемы, 25 автомобилей, пять единиц спецтехники, 20 БПЛА, 67 укрытий личного состава, стартовая площадка запуска БПЛА и два места хранения боекомплекта.