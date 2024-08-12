Де мешканки Харківщини можуть безкоштовно спостерігати вагітність
Безоплатно можна спостерігати вагітність у 52 медустановах Харківської області.
У Харківській області за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” законтрактовані заклади охорони здоров’я зокрема у Харкові, Валках, Краснограді, Лозовій, Мерефі, Сахновщині та в інших населених пунктах.
“Держава гарантує кожній українці безоплатну послугу з ведення вагітності. Для цього жінці потрібно обрати медзаклад, що має договір з Національною службою здоров’я України за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. На Харківщині таких закладів – 52. За ведення однієї вагітності держава щомісяця платить лікарні 786 грн. Ця сума гарантує УЗД-дослідження, всі необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а також, за потреби, консультації вузьких спеціалістів”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.
Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря. Від початку 2024 року станом на 1 травня в Харківській області послугу отримали вже 5837 пацієнток.
Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:
- контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;
- проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;
- пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;
- оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;
- направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;
- направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;
- надання невідкладної медичної допомоги;
- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
- направлення на профілактичні щеплення;
- психологічна підтримка тощо.
Знайти найближчий до вас заклад можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг (35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах). Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже потрібний медзаклад.
Більше про безоплатні медичні послуги – в електронному посібнику “Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024”. Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/Nw5buw0b.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безоплатно можна спостерігати вагітність у 52 медустановах Харківської області. ".