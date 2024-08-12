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Де мешканки Харківщини можуть безкоштовно спостерігати вагітність

Суспільство 21:38   12.08.2024
Оксана Якушко
Де мешканки Харківщини можуть безкоштовно спостерігати вагітність

Безоплатно можна спостерігати вагітність у 52 медустановах Харківської області. 

У Харківській області за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” законтрактовані заклади охорони здоров’я зокрема у Харкові, Валках, Краснограді, Лозовій, Мерефі, Сахновщині та в інших населених пунктах.

“Держава гарантує кожній українці безоплатну послугу з ведення вагітності. Для цього жінці потрібно обрати медзаклад, що має договір з Національною службою здоров’я України за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. На Харківщині таких закладів – 52. За ведення однієї вагітності  держава щомісяця платить лікарні 786 грн. Ця сума гарантує УЗД-дослідження, всі необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а також, за потреби, консультації вузьких спеціалістів”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря. Від початку 2024 року станом на 1 травня в Харківській області послугу отримали вже 5837 пацієнток.

Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:

  • контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;
  • проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;
  • пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;
  • оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;
  • направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;
  • направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;
  • надання невідкладної медичної допомоги;
  • інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
  • направлення на профілактичні щеплення;
  • психологічна підтримка тощо.

Знайти найближчий до вас заклад можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг (35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах). Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже потрібний медзаклад.

Більше про безоплатні медичні послуги – в електронному посібнику “Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024”. Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/Nw5buw0b.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 21:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безоплатно можна спостерігати вагітність у 52 медустановах Харківської області. ".