Где жительницы Харьковщины могут бесплатно наблюдать беременность

Безвозмездно можно наблюдать беременность в 52 медучреждениях Харьковской области.

В Харьковской области за пакетом «Ведение беременности в амбулаторных условиях» законтрактованы учреждения здравоохранения, в частности, в Харькове, Валках, Краснограде, Лозовой, Мерефе, Сахновщине и других населенных пунктах.

“Государство гарантирует каждой украинке безвозмездную услугу по ведению беременности. Для этого женщине нужно выбрать медучреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету «Ведение беременности в амбулаторных условиях». В Харьковской области таких учреждений – 52. За ведение одной беременности государство ежемесячно платит больнице 786 грн. Эта сумма гарантирует УЗИ-исследования, все необходимые скрининги, лабораторные анализы, консультации врача, который ведет беременность, а также при необходимости консультации узких специалистов”, – отметила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Женщина может обратиться за услугой самостоятельно или за направлением своего семейного или лечащего врача. С начала 2024 года на 1 мая в Харьковской области услугу получили уже 5837 пациенток.

Какие услуги покрываются Программой медицинских гарантий:

● контроль состояния здоровья беременной, консультации, индивидуальный план ведения беременности;

● проведение необходимых лабораторных и инструментальных исследований, включая исследование функции щитовидной железы, анализы на инфекции и вирусы, УЗИ, КТГ, ЭКГ и т.п.;

● пренатальный скрининг: УЗИ, исследование уровней биохимических маркеров;

● оценка факторов риска преэклампсии и ее профилактика;

● направление к перинатальному консилиуму с участием других специалистов при выявлении у плода признаков аномалий или патологий;

● направление на комиссию по определению показаний для искусственного прерывания беременности от 12 до 22 недель по медицинским показаниям;

● оказание неотложной медицинской помощи;

● информационная подготовка к родам и родительству;

● направление на профилактические прививки;

● психологическая поддержка и т.д.

Найти ближайшее вам заведение можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг – выберите область и группу услуг (35 Ведение беременности в амбулаторных условиях). Или звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет нужное медучреждение.