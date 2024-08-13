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Генштаб: окупанти вже провели 12 атак на півночі Харківщини і скинули два КАБи

Події 16:53   13.08.2024
Олена Нагорна
Генштаб: окупанти вже провели 12 атак на півночі Харківщини і скинули два КАБи Фото: Генштаб ЗСУ

Два КАБи скинула авіація РФ на район села Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Крім того, від початку доби на Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку супротивник активних наступальних дій не проводив.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два КАБи скинула авіація РФ на район села Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".