Генштаб: окупанти вже провели 12 атак на півночі Харківщини і скинули два КАБи
Фото: Генштаб ЗСУ
Два КАБи скинула авіація РФ на район села Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Крім того, від початку доби на Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього тривають два боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку супротивник активних наступальних дій не проводив.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 16:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два КАБи скинула авіація РФ на район села Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".