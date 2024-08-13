Генштаб: окупанти вже провели 12 атак на півночі Харківщини і скинули два КАБи

Два КАБи скинула авіація РФ на район села Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Крім того, від початку доби на Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку супротивник активних наступальних дій не проводив.

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