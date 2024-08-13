Генштаб: противник уже провел 12 атак на севере Харьковщины и сбросил два КАБа

Два КАБа сбросила авиация РФ на район села Малые Проходы Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме того, с начала суток на Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска. В районе последнего продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

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