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Генштаб: противник уже провел 12 атак на севере Харьковщины и сбросил два КАБа

Происшествия 16:53   13.08.2024
Елена Нагорная
Генштаб: противник уже провел 12 атак на севере Харьковщины и сбросил два КАБа Фото: Генштаб ВСУ

Два КАБа сбросила авиация РФ на район села Малые Проходы Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме того, с начала суток на Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска. В районе последнего продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два КАБа сбросила авиация РФ на район села Малые Проходы Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".