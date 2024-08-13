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Расширение контроля войск РФ у Песчаного на Харьковщине объяснил Коваленко

Происшествия 16:35   13.08.2024
Елена Нагорная
Расширение контроля войск РФ у Песчаного на Харьковщине объяснил Коваленко

Расширение контроля российских войск в районе Песчаного Купянского района Харьковщины связано с формированием флангов, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«После достаточно длительной паузы произошел процесс расширения контроля российских оккупантов в районе Песчаного, но в основном это связано с расширением контроля в формате формирования флангов. Но, тем не менее, они снова начали двигаться, хотя события в Курской области могут этот процесс приостановить», — сказал эксперт в обзоре на Oboz.ua.

В целом Лимано-Купянская ось, по его оценке, в последнее время не претерпела каких-то существенных изменений и с учетом протяженности является одной из «более-менее стабильных линий боестолкновений».

Коваленко в очередной раз отметил, что на севере Харьковщины интенсивность боевых действий немного снизилась.

«Здесь уже чувствуются изменения. Не такое происходит давление на Волчанск. И в принципе я не исключаю, что если россияне не смогут стабилизировать ситуацию в Курской области теми силами, которые они сейчас уже туда оттягивают, они будут брать еще, и в том числе из Белгородской области. И я не исключаю, что Силы обороны Украины смогут через некоторое время вывести на системный уровень
контратаки в районе Волчанска и Глубокого. Через некоторое время эти системные контратаки могут превратиться даже в контрнаступление», — прогнозирует обозреватель.

Напомним, в сводке за 11 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении войск РФ на запад от Новоселовского на Купянском направлении. Также 11 августа о захвате оккупантами территорий возле села Песчаное информировал проект DeepState.

13 августа в DeepState сообщили, что ВС РФ вновь продвинулись у Песчаного, а Силы обороны Украины — у Стельмаховки на Луганщине.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 16:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расширение контроля российских войск в районе Песчаного Купянского района Харьковщины связано с формированием флангов, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".