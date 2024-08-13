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Розширення контролю військ РФ біля Піщаного на Харківщині пояснив Коваленко

Події 16:35   13.08.2024
Олена Нагорна
Розширення контролю військ РФ біля Піщаного на Харківщині пояснив Коваленко

Розширення контролю російських військ у районі Піщаного Куп’янського району Харківської області пов’язане із формуванням флангів, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Після досить тривалої паузи відбувся процес розширення контролю російських окупантів в районі Піщаного, але переважно це пов’язано з розширенням контролю у форматі формування флангів. Але, тим не менш, вони знову почали рухатись, хоча події в Курській області можуть цей процес призупинити“, – сказав експерт в огляді на Oboz.ua.

Загалом Лимано-Куп’янська вісь, за його оцінкою, останнім часом не зазнала якихось суттєвих змін і з урахуванням протяжності є однією з “більш-менш стабільних ліній боєзіткнення“.

Коваленко вкотре зазначив, що на півночі Харківщини інтенсивність бойових дій трохи знизилася.

“Тут вже відчуваються зміни. Не такий відбувається тиск на Вовчанськ. І в принципі я не виключаю, що якщо росіяни не зможуть стабілізувати ситуацію в Курській області тими силами, які вони зараз вже туди відтягують, вони будуть брати ще, і в тому числі з Бєлгородської області. І я не виключаю, що Сили оборони України зможуть через деякий час вивести на системний рівень контратаки в районі Вовчанська та Глибокого. Через деякий час ці системні контратаки можуть перетворитися навіть в контрнаступ”, – прогнозує оглядач.

Нагадаємо, у зведенні за 11 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування військ РФ на захід від Новоселівського на Куп’янському напрямку. Також 11 серпня про захоплення окупантами територій біля села Піщане інформував проєкт DeepState.

13 серпня в DeepState повідомили, що ЗС РФ знову просунулась біля Піщаного, а Сили оборони України — поблизу Стельмахівки на Луганщині.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 16:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розширення контролю російських військ у районі Піщаного Куп’янського району Харківської області пов’язане із формуванням флангів, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".