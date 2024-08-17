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На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19

Суспільство 22:00   17.08.2024
Оксана Горун
На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що за даними на середину серпня COVID-19 вже підтвердили в 46 жителів регіону – при тому, що за весь липень було 44 випадки, а в червні 18.

За даними епідеміологів, захворюваність на COVID-19 зростає у всій Україні. Крім того, реєструють і випадки нового субваріанту коронавірусу – FLiRT. Поки що в Харкові та області їх не було, лише в Києві, Житомирській та Івано-Франківській областях. Проте загальна тенденція збільшення кількості випадків COVID-19 є характерною і для Харківщини.

У Харківській області в липні поточного року у порівнянні з червнем кількість випадків COVID-19 також зросла: у червні зареєстровано 18 випадків, з них одна дитина, у липні – 44 випадки, з них вісім дітей. З початку серпня кількість лабораторних досліджень біоматеріалу від людей з клінічними проявами COVID-19 збільшилась. На сьогодні вірусологічною лабораторією нашої установи виконано 148 досліджень, із них 46 позитивних результатів (31%). Для порівняння у червні 2024 року вірусологічною лабораторією виявлено 6,4% позитивних результатів, у липні – 6,3%“, – поінформували в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що за даними на середину серпня COVID-19 вже підтвердили в 46 жителів регіону – при тому, що за весь липень було 44 випадки, а в червні 18".