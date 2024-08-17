На Харьковщине растет заболеваемость COVID-19
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что по данным на середину августа COVID-19 уже подтвердили у 46 жителей региона, при том, что за весь июль было 44 случая, а в июне и вовсе 18.
По данным эпидемиологов, заболеваемость COVID-19 растет во всей Украине. Кроме того, регистрируют и случаи нового субварианта коронавируса — FLiRT. Пока что в Харькове и области их не было, только в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Однако общая тенденция увеличения количества случаев COVID-19 характерна и для Харьковщины.
«В Харьковской области в июле текущего года по сравнению с июнем количество случаев COVID-19 также увеличилось: в июне зарегистрировано 18 случаев, из них 1 ребенок, в июле – 44 случая, из них 8 детей. С начала августа количество лабораторных исследований биоматериала у людей с клиническими проявлениями COVID-19 увеличилось. На сегодня вирусологической лабораторией нашего учреждения выполнено 148 исследований, из них 46 положительных результатов (31%). Для сравнения в июне 2024 вирусологической лабораторией выявлено 6,4% положительных результатов, в июле – 6,3%», — проинформировали в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid-19, заболеваемость, новости Харькова, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что по данным на середину августа COVID-19 уже подтвердили у 46 жителей региона, при том, что за весь июль было 44 случая, а в июне и вовсе 18".