Росіяни намагаються «промацати» оборону ЗСУ на Харківському напрямку

Про ситуацію на Харківському напрямку розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

«Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Противник все ж таки намагається промацати нашу оборону і за певних умов проникнути вглибину наших оборонних позицій. Ми, звичайно, цього не дозволяємо», – розповів Віталій Саранцев.

На окремих локаціях ЗСУ відмічають зниження активності росіян, там ворог не здійснює активних штурмових дій.

«Стосовно активності противника щодо обстрілів, вона в принципі майже є незмінною. Тобто 300-400 обстрілів на добу по позиціям наших оборонців ми відмічаємо. І ми відмічаємо зменшення застосування тактичної авіації противника. Ще кілька тижнів тому було по 30-50 КАБів на добу. Зараз ця кількість значно зменшилася: буває 2 КАБи, вчора був 1 КАБ. Позавчора 4. Це можна пов’язати з кількома подіями. Можливо, противник використовує тактичну авіацію на більш важливих для себе напрямках, зокрема на Покровському або в Курській області. Також тому, що були знищені на території РФ аеродромна інфраструктура, мастильні матеріали, склади з боєприпасами», – пояснив Саранцев.

Щодо втрат противника, то ворог втратив 86 осіб – це втрати санітарні та безповоротні, а також 67 одиниць озброєння та військової техніки було або знищено.