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Россияне пытаются «прощупать» оборону ВСУ на Харьковском направлении

Происшествия 11:09   18.08.2024
Оксана Якушко
Россияне пытаются «прощупать» оборону ВСУ на Харьковском направлении Скриншот

О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Ситуация в Харьковском направлении остается сложной. Противник все пытается прощупать нашу оборону и при определенных условиях проникнуть в глубину наших оборонительных позиций. Мы, конечно, этого не позволяем», — рассказал Виталий Саранцев.

На отдельных локациях ВСУ отмечают снижение активности россиян, там враг не совершает активных штурмовых действий.

«Что касается активности противника относительно обстрелов, она в принципе почти неизменна. То есть 300-400 обстрелов в сутки в позиции наших защитников мы отмечаем. И мы отмечаем уменьшение применения тактической авиации противника. Еще несколько недель назад было по 30-50 КАБ в сутки. Сейчас это количество значительно уменьшилось: бывает 2 КАБ, вчера был 1 КАБ. Позавчера 4. Это можно связать с несколькими событиями. Возможно, противник использует тактическую авиацию на более важных для себя направлениях, в частности на Покровском или в Курской области. Также потому, что были уничтожены на территории РФ аэродромная инфраструктура, смазочные материалы, склады с боеприпасами», – пояснил Саранцев.

Что касается потерь противника, то враг потерял 86 человек – это потери санитарные и безвозвратные, а также 67 единиц вооружения и военной техники были или уничтожены.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".