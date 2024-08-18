Россияне пытаются «прощупать» оборону ВСУ на Харьковском направлении

О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Ситуация в Харьковском направлении остается сложной. Противник все пытается прощупать нашу оборону и при определенных условиях проникнуть в глубину наших оборонительных позиций. Мы, конечно, этого не позволяем», — рассказал Виталий Саранцев.

На отдельных локациях ВСУ отмечают снижение активности россиян, там враг не совершает активных штурмовых действий.

«Что касается активности противника относительно обстрелов, она в принципе почти неизменна. То есть 300-400 обстрелов в сутки в позиции наших защитников мы отмечаем. И мы отмечаем уменьшение применения тактической авиации противника. Еще несколько недель назад было по 30-50 КАБ в сутки. Сейчас это количество значительно уменьшилось: бывает 2 КАБ, вчера был 1 КАБ. Позавчера 4. Это можно связать с несколькими событиями. Возможно, противник использует тактическую авиацию на более важных для себя направлениях, в частности на Покровском или в Курской области. Также потому, что были уничтожены на территории РФ аэродромная инфраструктура, смазочные материалы, склады с боеприпасами», – пояснил Саранцев.

Что касается потерь противника, то враг потерял 86 человек – это потери санитарные и безвозвратные, а также 67 единиц вооружения и военной техники были или уничтожены.