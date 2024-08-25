Що накоїла у Слобідському районі Харкова ракета РФ – відео з коптера

Наслідки удару ракетою Х-59 по приватному сектору у Слобідському районі Харкова близько четвертої години ранку 25 серпня показала обласна прокуратура.

У телеграм-каналі відомства опублікували відео із коптера.

Нагадаємо, близько четвертої години ранку військові РФ завдали двох ударів по Харкову й одного по Чугуєву. У Харкові, як повідомляв мер Ігор Терехов, були зафіксовані влучання у приватний сектор у Слобідському районі та у газопровід. Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Чугуєві також прилетіло у приватний сектор. За даними облпрокуратури, всі три удари військові РФ завдали попередньо Х-59 (Д9МА). У Слобідському районі Харкова ракета влучила у приватний будинок, в Індустріальному районі Харкова удар припав по промисловій зоні, а у Чугуєві ракета влетіла у господарську споруду. За даними Синєгубова, у Слобідському районі Харкова постраждали вісім осіб, за інформацією прокуратури – сім. У двох із них поранення, у п’ятьох — гостра реакція на стрес. У Чугуєві поранення та гостру реакцію на стрес отримали четверо мешканців, серед яких 4-річний хлопчик.