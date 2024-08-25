Что натворила в Слободском районе Харькова ракета РФ — видео с коптера

Последствия удара ракетой Х-59 по частному сектору в Слободском районе Харькова около четырех часов утра 25 августа показала областная прокуратура.

В Telegram-канале ведомства опубликовали видео с коптера.

Напомним, около четырех часов утра военные РФ нанесли два удара по Харькову и один по Чугуеву. В Харькове, как сообщал мэр Игорь Терехов, были зафиксированы попадания в частном секторе в Слободском районе и в газопровод. Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, в Чугуеве также прилетело по частному сектору. По данным облпрокуратуры, все три удара военные РФ нанесли предварительно Х-59 (Д9МА). В Слободском районе Харькова ракета попала в частный дом, в Индустриальном районе Харькова удар пришелся по промышленной зоне, а в Чугуеве ракета влетела в хозяйственную постройку. По данным Синегубова, в Слободском районе Харькова пострадали восемь человек, по информации прокуратуры — семь. У двоих из них ранения, у пятерых — острая реакция на стресс. В Чугуеве ранения и острую реакцию на стресс получили четверо жителей, среди которых 4-летний мальчик.