Удары по Харькову и Чугуеву: сколько пострадавших, как тушили пожар (видео)
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 13 человек пострадали вследствие ударов по Харькову и Чугуеву около четырех часов утра 25 августа. По информации областной прокуратуры, пострадавших 11.
Как информирует в утренней сводке начальник ХОВА, в Слободском районе Харькова пострадали восемь человек, в Чугуеве — пятеро гражданских, среди которых 4-летний мальчик и 14-летняя девочка.
По данным облпрокуратуры, пострадавших в Слободском районе Харькова семь. У двоих из них ранения, у пятерых — острая реакция на стресс. В Чугуеве ранения и острую реакцию на стресс получили четверо жителей, среди которых 4-летний мальчик. Также было известно о пострадавшей 14-летней девочке, однако при осмотре медработниками ее диагноз не подтвердился.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Слободском районе Харькова горели дома общей площадью более 200 квадратных метров, а в Чугуеве огонь охватил два дома площадью 240 квадратных метров.
На видео ГСЧС — ликвидация последствий попадания ракеты в дом в Харькове
Напомним, около четырех часов утра военные РФ нанесли два удара по Харькову и один по Чугуеву. В Харькове, как сообщал мэр Игорь Терехов, были зафиксированы попадания в частном секторе в Слободском районе и в газопровод. Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, в Чугуеве также прилетело по частному сектору. По данным облпрокуратуры, все три удара военные РФ нанесли предварительно Х-59 (Д9МА). В Слободском районе Харькова ракета попала в частный дом, в Индустриальном районе Харькова удар пришелся по промышленной зоне, а в Чугуеве ракета влетела в хозяйственную постройку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, удар, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 09:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 13 человек пострадали вследствие ударов по Харькову и Чугуеву около четырех часов утра 25 августа. По информации областной прокуратуры, пострадавших 11.".