По Балаклее на Харьковщине также был нанесен удар Х-59: пострадал мужчина

Ракетному удару вечером 24 августа подвергся город Балаклея Харьковской области, враг бил по частному сектору.

Как сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, около 21:00 военные РФ нанесли удар по Балаклее ракетой Х-59. В результате обстрела полностью разрушены и повреждены до 15 жилых домов и прилегающих сооружений, восемь автомобилей. Пострадал мужчина, медицинскую помощь ему оказали на месте.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информируют, что пострадавшему 55 лет. На территории двух частных домовладений произошли пожары, которые охватили площадь 170 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие дома.