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По Балаклее на Харьковщине также был нанесен удар Х-59: пострадал мужчина

Происшествия 08:49   25.08.2024
Елена Нагорная
По Балаклее на Харьковщине также был нанесен удар Х-59: пострадал мужчина

Ракетному удару вечером 24 августа подвергся город Балаклея Харьковской области, враг бил по частному сектору.

Как сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, около 21:00 военные РФ нанесли удар по Балаклее ракетой Х-59. В результате обстрела полностью разрушены и повреждены до 15 жилых домов и прилегающих сооружений, восемь автомобилей. Пострадал мужчина, медицинскую помощь ему оказали на месте.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информируют, что пострадавшему 55 лет. На территории двух частных домовладений произошли пожары, которые охватили площадь 170 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие дома.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетному удару вечером 24 августа подвергся город Балаклея Харьковской области, враг бил по частному сектору.".