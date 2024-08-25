По Балаклее на Харьковщине также был нанесен удар Х-59: пострадал мужчина
Ракетному удару вечером 24 августа подвергся город Балаклея Харьковской области, враг бил по частному сектору.
Как сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, около 21:00 военные РФ нанесли удар по Балаклее ракетой Х-59. В результате обстрела полностью разрушены и повреждены до 15 жилых домов и прилегающих сооружений, восемь автомобилей. Пострадал мужчина, медицинскую помощь ему оказали на месте.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информируют, что пострадавшему 55 лет. На территории двух частных домовладений произошли пожары, которые охватили площадь 170 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, пожары, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетному удару вечером 24 августа подвергся город Балаклея Харьковской области, враг бил по частному сектору.".