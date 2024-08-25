По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік
Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнало місто Балаклія Харківської області, ворог бив по приватному сектору.
Як повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, близько 21:00 військові РФ завдали удару по Балаклії ракетою Х-59. Внаслідок обстрілу повністю зруйновані або пошкоджені до 15 житлових будинків та прилеглих споруд, вісім автомобілів. Постраждав чоловік, медичну допомогу йому надали на місці.
У ГУ ДСНС України в Харківській області інформують, що постраждалому 55 років. На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі, що охопили площу 170 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння і запобігли поширенню полум’я на інші будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 08:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнало місто Балаклія Харківської області, ворог бив по приватному сектору.".