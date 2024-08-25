Live
  • Нд 25.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік

Події 08:49   25.08.2024
Олена Нагорна
По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік

Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнало місто Балаклія Харківської області, ворог бив по приватному сектору.

Як повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, близько 21:00 військові РФ завдали удару по Балаклії ракетою Х-59. Внаслідок обстрілу повністю зруйновані або пошкоджені до 15 житлових будинків та прилеглих споруд, вісім автомобілів. Постраждав чоловік, медичну допомогу йому надали на місці.

У ГУ ДСНС України в Харківській області інформують, що постраждалому 55 років. На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі, що охопили площу 170 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння і запобігли поширенню полум’я на інші будинки.

Читайте також: По Харкову прилетіли дві ракети Х-59 і одна по Чугуєву – прокуратура (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
25.08.2024, 04:23
Головні новини 25 серпня: ранкові «прильоти» по Харкову та Чугуєву
Головні новини 25 серпня: ранкові «прильоти» по Харкову та Чугуєву
25.08.2024, 09:57
Удари по Харкову та Чугуєву: скільки постраждалих, як гасили пожежу (відео)
Удари по Харкову та Чугуєву: скільки постраждалих, як гасили пожежу (відео)
25.08.2024, 09:30
По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік
По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік
25.08.2024, 08:49
По Харкову прилетіли дві ракети Х-59 і одна по Чугуєву – прокуратура (відео)
По Харкову прилетіли дві ракети Х-59 і одна по Чугуєву – прокуратура (відео)
25.08.2024, 08:10
ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини
ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини
25.08.2024, 08:31

Новини за темою:

17:43
Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)
14:07
Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)
15:37
Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії на Харківщині зупинили (фото)
10:48
Пожежа в лісі у Балаклії триває: вогонь вже поширився на 40 га (фото)
07:41
В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі – ДСНС (фото)

Ви читали новину: «По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнало місто Балаклія Харківської області, ворог бив по приватному сектору.".