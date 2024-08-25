По Балаклії на Харківщині також було завдано удару Х-59: постраждав чоловік

Ракетного удару ввечері 24 серпня зазнало місто Балаклія Харківської області, ворог бив по приватному сектору.

Як повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, близько 21:00 військові РФ завдали удару по Балаклії ракетою Х-59. Внаслідок обстрілу повністю зруйновані або пошкоджені до 15 житлових будинків та прилеглих споруд, вісім автомобілів. Постраждав чоловік, медичну допомогу йому надали на місці.

У ГУ ДСНС України в Харківській області інформують, що постраждалому 55 років. На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі, що охопили площу 170 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння і запобігли поширенню полум’я на інші будинки.