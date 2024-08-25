Удари по Харкову та Чугуєву: скільки постраждалих, як гасили пожежу (відео)
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 13 людей постраждали внаслідок ударів по Харкову та Чугуєву близько четвертої години ранку 25 серпня. За інформацією обласної прокуратури, постраждалих 11.
Як інформує в ранковому зведенні начальник ХОВА, у Слобідському районі Харкова постраждали вісім осіб, у Чугуєві – п’ятеро цивільних, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
За даними облпрокуратури, постраждалих у Слобідському районі Харкова сім. У двох із них поранення, у п’ятьох – гостра реакція на стрес. У Чугуєві поранення та гостру реакцію на стрес отримали четверо мешканців, серед яких 4-річний хлопчик. Також було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку, проте під час огляду медпрацівниками її діагноз не підтвердився.
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у Слобідському районі Харкова горіли будинки загальною площею понад 200 квадратних метрів, а у Чугуєві вогонь охопив два доми площею 240 квадратних метрів.
На відео – ліквідація наслідків влучання ракети у будинок у Харкові
Нагадаємо, близько четвертої години ранку військові РФ завдали двох ударів по Харкову й одного по Чугуєву. У Харкові, як повідомляв мер Ігор Терехов, були зафіксовані влучання у приватний сектор у Слобідському районі та у газопровід. Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Чугуєві також прилетіло у приватний сектор. За даними облпрокуратури, всі три удари військові РФ завдали попередньо Х-59 (Д9МА). У Слобідському районі Харкова ракета влучила у приватний будинок, в Індустріальному районі Харкова удар припав по промисловій зоні, а у Чугуєві ракета влетіла у господарську споруду.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 09:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 13 людей постраждали внаслідок ударів по Харкову та Чугуєву близько четвертої години ранку 25 серпня. За інформацією обласної прокуратури, постраждалих 11.".