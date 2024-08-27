У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань

Рух транспорту на вул. Москалевській, у районі Основ’янського мосту, обмежено щодня з 8:30 до 17:00 до 30 вересня, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з фарбування газопроводу. Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху“, — зазначила пресслужба мерії.