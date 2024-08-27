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У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань

Суспільство 11:04   27.08.2024
Оксана Горун
У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань Ілюстрація: GoogleMaps

Рух транспорту на вул. Москалевській, у районі Основ’янського мосту, обмежено щодня з 8:30 до 17:00 до 30 вересня, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з фарбування газопроводу. Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху“, — зазначила пресслужба мерії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Москалевській, у районі Основ’янського мосту, обмежено щодня з 8:30 до 17:00 до 30 вересня, повідомила пресслужба Харківської міськради".