У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань
Ілюстрація: GoogleMaps
Рух транспорту на вул. Москалевській, у районі Основ’янського мосту, обмежено щодня з 8:30 до 17:00 до 30 вересня, повідомила пресслужба Харківської міськради.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з фарбування газопроводу. Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху“, — зазначила пресслужба мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Москалевській, у районі Основ’янського мосту, обмежено щодня з 8:30 до 17:00 до 30 вересня, повідомила пресслужба Харківської міськради".