В Харькове на месяц ограничили движение в районе моста через Лопань

Движение транспорта по ул. Москалевской, в районе Основянского моста, ограничено ежедневно с 8:30 до 17:00 по 30 сентября, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по покраске газопровода. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосой движения», — отметила пресс-служба мэрии.