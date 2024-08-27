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В Харькове на месяц ограничили движение в районе моста через Лопань

Общество 11:04   27.08.2024
Оксана Горун
В Харькове на месяц ограничили движение в районе моста через Лопань Иллюстрация: GoogleMaps

Движение транспорта по ул. Москалевской, в районе Основянского моста, ограничено ежедневно с 8:30 до 17:00 по 30 сентября, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по покраске газопровода. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосой движения», — отметила пресс-служба мэрии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Москалевской, в районе Основянского моста, ограничено ежедневно с 8:30 до 17:00 по 30 сентября, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".