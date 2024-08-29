Спекотна п’ятниця очікує на харків’ян – прогноз погоди на 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 18 до 23 градусів, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.