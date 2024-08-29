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Спекотна п’ятниця очікує на харків’ян – прогноз погоди на 30 серпня

Погода 19:11   29.08.2024
Олена Нагорна
Спекотна п’ятниця очікує на харків’ян – прогноз погоди на 30 серпня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 30 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 18 до 23 градусів, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 19:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 30 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".