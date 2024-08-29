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Жаркая пятница ожидает харьковчан — прогноз погоды на 30 августа

Погода 19:11   29.08.2024
Елена Нагорная
Жаркая пятница ожидает харьковчан — прогноз погоды на 30 августа Фото: Василий Голосный

В пятницу, 30 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 18 до 23 градусов, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 19:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 30 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".