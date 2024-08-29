Жаркая пятница ожидает харьковчан — прогноз погоды на 30 августа

В пятницу, 30 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 18 до 23 градусов, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.