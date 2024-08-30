Удар по Харкову: 5 загиблих, 59 поранених і один зниклий безвісти (відео)

На 20:30 загинуло 5 людей, серед яких 14-річна дівчинка. Ще 59 осіб отримали травми різного ступеня важкості, серед них 11 дітей. Одна людина вважається безвісти зниклою, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Індустріальний район: пряме влучання авіаційного боєприпасу у дванадцятиповерховий житловий будинок. Загинули троє людей. Ще одна людина досі вважається безвісти зниклою. Також 34 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей.

Немишлянський район: пряме влучання у місцевий парк. Загинули жінка та 14-річна дівчинка. Ще 18 людей постраждали, серед них 7 дітей.

Слобідський район: пошкоджені понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, авто. Отримали поранення сім людей, серед них 16-річний хлопець.

Київський район: пошкоджені заклад вищої освіти, адміністративні будівлі, кафе, магазини, приміщення цивільних підприємств. Без постраждалих.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

Відомо про п’ятьох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Ще 47 людей постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.