Злодій-рецидивіст обікрав пенсіонера на Харківщини

Наразі 72-річного пенсіонера не було вдома, зловмисник через вікно вліз у квартиру та викрав понад 20 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.

Крадіжка сталася 13 серпня у Чугуївському районі. Поліціянти швидко встановили особу зловмисника – ним виявився 27-річний мешканець Запорізької області, який раніше вже скоїв майнові злочини. Він зізнався, що на викрадені гроші придбав мобільний телефон.

Злодія затримали, повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому «світить» до 8 років позбавлення волі.