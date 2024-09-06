Злодій-рецидивіст обікрав пенсіонера на Харківщини
Наразі 72-річного пенсіонера не було вдома, зловмисник через вікно вліз у квартиру та викрав понад 20 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.
Крадіжка сталася 13 серпня у Чугуївському районі. Поліціянти швидко встановили особу зловмисника – ним виявився 27-річний мешканець Запорізької області, який раніше вже скоїв майнові злочини. Він зізнався, що на викрадені гроші придбав мобільний телефон.
Злодія затримали, повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому «світить» до 8 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вор, Нацполиция, пенсионер, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 12:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі 72-річного пенсіонера не було вдома, зловмисник через вікно вліз у квартиру та викрав понад 20 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.".