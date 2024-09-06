Вор-рецидивист обокрал пенсионера в Харьковской области

Пока 72-летнего пенсионера не было дома, злоумышленник через окно влез в квартиру и похитил более 20 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.

Кража произошла 13 августа в Чугуевском районе. Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 27-летний житель Запорожской области, ранее уже совершавший имущественные преступления. Он признался, что на украденные деньги купил мобильный телефон.

Вора задержали, сообщили о подозрении в совершении преступления, ему «светит» до 8 лет лишения свободы.

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