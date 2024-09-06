Вор-рецидивист обокрал пенсионера в Харьковской области
Пока 72-летнего пенсионера не было дома, злоумышленник через окно влез в квартиру и похитил более 20 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.
Кража произошла 13 августа в Чугуевском районе. Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 27-летний житель Запорожской области, ранее уже совершавший имущественные преступления. Он признался, что на украденные деньги купил мобильный телефон.
Вора задержали, сообщили о подозрении в совершении преступления, ему «светит» до 8 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, Нацполиция, пенсионер, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 12:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока 72-летнего пенсионера не было дома, злоумышленник через окно влез в квартиру и похитил более 20 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.".