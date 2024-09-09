6 боїв на Куп’янському напрямку точилися від початку доби – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни марно штурмували позиції наших підрозділів у Волчанську, повідомив Генштаб ВСУ.
На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни марно штурмували позиції наших підрозділів у Волчанську, повідомив Генштаб ВСУ.".