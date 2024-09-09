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6 боїв на Куп’янському напрямку точилися від початку доби – Генштаб ЗСУ

Події 17:44   09.09.2024
Оксана Якушко
6 боїв на Куп’янському напрямку точилися від початку доби – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни марно штурмували позиції наших підрозділів у Волчанську, повідомив Генштаб ВСУ.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.

Читайте також: Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «6 боїв на Куп’янському напрямку точилися від початку доби – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни марно штурмували позиції наших підрозділів у Волчанську, повідомив Генштаб ВСУ.".