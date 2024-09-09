6 боїв на Куп’янському напрямку точилися від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни марно штурмували позиції наших підрозділів у Волчанську, повідомив Генштаб ВСУ.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.