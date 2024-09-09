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Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському

Події 08:55   09.09.2024
Оксана Горун
Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ вранці 9 вересня поінформував про бої в районах семи населених пунктів Харківської області, а також – двох сіл Луганщини на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки“, – повідомив Генштаб.

Також армія РФ завдала авіаударів у районах Петропавлівки та Глушківки.

ГШ поінформував про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 08:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 9 вересня поінформував про бої в районах семи населених пунктів Харківської області, а також – двох сіл Луганщини на Куп’янському напрямку".